Ялта уже неделю не может прийти в себя после потопа: как выглядит город с высоты птичьего полета

Последствия масштабного наводнения в аннексированной Ялте показали с высоты птичьего полета.

Соответствующие фото опубликованы в местных Telegram-каналах.

"Вид на город сейчас. Дроны работают)))", – говорится в подписи к снимкам в Telegram-канале "Крымская ласточка".

На кадрах прекрасно видно следы от потоков воды, которые так и остались в виде потеков на земле. Направление потоков "сфотографировал" щебень, который принял форму водных струй.

Масштабы разрушений не передать словами. Тонны щебня, водного камня засыпали входы в несколько домов. Завалы разгребают местные жители.

Как сообщал "Телеграф", в результате потопа в Ялте погиб человек, а пострадали не менее 40 человек.

Но несмотря на потоп крымчане готовы нырять и купаться в море, даже несмотря на вероятность заразиться дизентерией и холерой.