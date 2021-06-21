Дизентерия и холера не пугают: развлечения на пляжах Ялты после потопа сняли на видео

Последствия масштабного наводнения в аннексированной Ялте настолько не пугают крымчан, что они готовы нырять в море, даже несмотря на вероятность заразиться дизентерией и холерой.

Соответствующие видео с ялтинского берега публикуют в Telegram-канале "Крымский".

"Бессмертные туристы с детьми, которых им не жалко и рыбачки с "уловом дня" в Ялте", - комментируют фото и видео со смельчаками, решившимися искупаться в море, не дождавшись официальной отмашки на это от российских оккупантов.

На кадрах видно, что в грязном море, куда водой сносило все, что не попадя, купаются не только взрослые, но и дети. При чем, дети резвятся в заряженной воде с позволения взрослых. Те наблюдают за ними с берега.

Как сообщал "Телеграф", в результате потопа в Ялте погиб человек, а пострадали не менее 40 человек.