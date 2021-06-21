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Дизентерия и холера не пугают: развлечения на пляжах Ялты после потопа сняли на видео

Дизентерия и холера не пугают: развлечения на пляжах Ялты после потопа сняли на видео
Обновлено 21:13 Сегодня Телеграф

Последствия масштабного наводнения в аннексированной Ялте настолько не пугают крымчан, что они готовы нырять в море, даже несмотря на вероятность заразиться дизентерией и холерой.

Соответствующие видео с ялтинского берега публикуют в Telegram-канале "Крымский".

"Бессмертные туристы с детьми, которых им не жалко и рыбачки с "уловом дня" в Ялте", - комментируют фото и видео со смельчаками, решившимися искупаться в море, не дождавшись официальной отмашки на это от российских  оккупантов.

"Злорадство из-за катастроф Крыма играет против нас всех", - блогер объяснила, почему не стоит радоваться неудачам полуострова

На кадрах видно, что в грязном море, куда водой сносило все, что не попадя, купаются не только взрослые, но и дети. При чем, дети резвятся в заряженной воде с позволения взрослых. Те наблюдают за ними с берега.

Как сообщал "Телеграф", в результате потопа в Ялте погиб человек, а пострадали не менее 40 человек.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,619

Все по теме:

Ялта, Крым, Наводнения, Аннексия Крыма, Потопы.
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