"Злорадство из-за катастроф Крыма играет против нас всех", - блогер объяснила, почему не стоит радоваться неудачам полуострова

Украине будет крайне сложно вернуть Крым, и вопрос не только в его оккупации Россией. Такое мнение на своей странице в "Фейсбуке" озвучила журналист Ольга Духнич, считая, что всему виной отношение самих украинцев.

Блогер пишет, что до 2014 года у жителей наших страны было "плохо с территориальным самосознанием". А после оккупации было непонятно, что мы на самом деле теряем.

"Сложно вернуть то, к чему ты не чувствуешь сопричастия и эмпатии, что твое не только по картографии. Потому что после «и вернули они Крым», как и в сказках про «жили и долго счастливо», начинает работать мифологическое мышление, что плохие уедут, а хорошие и наши останутся, - пишет Духнич, считая такой подход неверным. - Самое сложное с Украиной случится, когда ей придется реинтегрировать Крым и Донбасс. Потому что если нет сопричастия сейчас тому, что там происходит (природные катаклизмы - Ред.), после его точно не будет".

Духнич пишет, что злорадство по поводу катастроф Крыма "оправдывается понятными инфантильными обидами, но в долгой перспективе играет против нас всех". Она также убеждена, что стоит сопереживать своим согражданам, которые оказались в непростой ситуации.

Напомним, так называемые "власти" оккупированного Крыма оценили ущерб от потопа в Ялте и назвали случившееся "природной катастрофой".