Пляжи непригодны для отдыха: в Крыму говорят о катастрофических последствиях наводнения (видео)

"Власти" оккупированного Крыма оценили ущерб от потопа в Ялте и назвали случившееся "природной катастрофой".

Об этом заявил т.н. "глава" Крыма Сергей Аксенов, пишет РБК.

"Ущерб катастрофический во многом, особенно там, где прорвало русло рек", - сказал он.

По его словам, некоторые люди потеряли во время потопа все свое имущество, а в наиболее пострадавших районах "восстановлению практически ничего не подлежит".

Кроме того, он запретил людям купаться в море в Ялте, поскольку 46 пляжей нуждаются в очистке.

Вместе с тем, в городе с 18 июня отключена подача питьевой воды, поскольку та стала мутной. Ожидается, что ее не будет минимум до полуночи.

Как сообщается, из-за наводнения в городе погиб один человек и еще 18 получили ранения, более 70 домов оказались затопленными, эвакуировано 300 человек. Часть домов остается без электричества.

Напомним, вследствие потопа в Ялте на свободу выбрались десятки крокодилов.