"У нас все нормально, только крокодилы гуляют": из крокодиляриума Ялты сбежали десятки рептилий (видео)

После разрушительного потопа, обрушившегося на Ялту в оккупированном Россией Крыму, из местного крокодиляриума выбрались десятки крокодилов.

Об этом в субботу, 19 июня, сообщает Telegram-канал программы "Мобильный репортёр".

"Вода размыла преграды в крокодиляриуме и рептилии отправились в свободное плавание. Ждем веселых новостей", - говорится в сообщении.

По данным канала, на свободе оказались 70 крокодилов.

Канал также публикует видео из крокодиляриума, на котором видно, что в помещении до сих пор по колено воды, а судя по отметинам, в целом вода поднималась практически до самого потолка.

"У нас все в порядке, ничего не произошло, только крокодилы гуляют", - говорит автор видео.

Как сообщалось, 18 июня в оккупированной Ялте вследствие потопа погиб человек.