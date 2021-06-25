Появилось видео жутких последствий торнадо в Чехии: села оказались полностью разрушены

В Чехии представители всех экстренных служб задействованы в борьбе с последствиями мощного торнадо, который в четверг вечером обрушился на Южную Моравию. В сети активно обсуждают кадры разрушенных зданий, больше всего которых оказалось в районах Годонин и Бржецлав, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что жертвами разрушительной стихии стали пять человек. Еще 80 оказались в больницах.

По словам губернатора Южной Моравии Яна Грола, спасательные службы уже разведали пострадавшие от торнадо населенные пункты и опасений, что погибших окажется еще больше, на данный момент нет.

Стоит также добавить, что стихийное бедствие вызвало небывалую волну поддержки пострадавших. Так, за несколько часов люди прислали десятки миллионов крон помощи. Во второй половине дня люди вносили более 10 млн крон (около 390 тыс. евро) в час.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попросил в Брюсселе о помощи для пострадавших районов со стороны Фонда солидарности ЕС.