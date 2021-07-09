Скачать
Пятница, 09.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Украинцам начали присылать платежки с новым налогом: что важно знать и кому нужно платить
Украинцам начали присылать платежки с новым налогом: что важно знать и кому нужно платить
Тарас Тополя: Чтобы люди не шли на концерты российских артистов, им нужно дать украиноязычную альтернативу
Тарас Тополя: Чтобы люди не шли на концерты российских артистов, им нужно дать украиноязычную альтернативу
Стало известно о покупке заправок Медведчука компанией SOCAR. В АМКУ о сделке не знают
Стало известно о покупке заправок Медведчука компанией SOCAR. В АМКУ о сделке не знают
У Зеленского официально появился новый пресс-секретарь: кто им стал?
У Зеленского официально появился новый пресс-секретарь: кто им стал?

В Челябинской области огнем объяты около 5 тысяч гектаров: пожар добрался до поселков (видео)

В Челябинской области огнем объяты около 5 тысяч гектаров: пожар добрался до поселков (видео)
Обновлено 20:03 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Челябинская область (Россия) охвачена масштабными лесными пожарами из-за чего в регионе объявлено режим чрезвычайной ситуации. 

Как сообщается на сайте местного правительства, огонь распространился на территории в около 5 тысяч гектаров. 

При этом от МЧС поступили сообщения, что пожар уже добрался до территории поселка Джабык. На его территории расположено 329 домов, а проживает 738 человек. В СМИ пишут, что огонь уже повредил 60 зданий, из которых 40 жилых домов. 

В поселке начали проводить эвакуацию, а к тушению пожара привлекли авиацию. 

Также существует угроза, что огонь затронет поселки Новокаолинское и Запасное, а также село Париж.  

Издание Znak сообщает, что пожары возникли 8 июля вследствие неосторожного обращения с огнем. Прокуратура уже открыла дело.

Как сообщалось ранее, недавно масштабные пожары произошли и в Якутии там было обнаружено более 200 очагов возгорания. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 414

Все по теме:

Пожары, Россия, Челябинская область, Стихийное бедствие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "У царя не стоит": на концерте российской группы в Киеве проскандировали кричалку про Путина
02 Украинцам начали присылать платежки с новым налогом: что важно знать и кому нужно платить
03 В "ДНР" не нашлось лекарств: военкор боевиков скончалась после инсульта в 35 лет (фото)
04 Российский военный самолет сорвал пресс-конференцию лидеров Литвы и Испании (видео)
05 Постарел: Меладзе на Atlas Weekend вызвал неоднозначную реакцию у украинцев (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Творожная галета с моцареллой: простой пошаговый рецепт
Творожная галета с моцареллой: простой пошаговый рецепт
Взрыв на предприятии в Мелитополе: один пострадавший умер, за жизнь второго борются медики
Взрыв на предприятии в Мелитополе: один пострадавший умер, за жизнь второго борются медики
Негодяя, который едва не зарезал двухлетнего сына экс-сожительницы, взяли под стражу
Негодяя, который едва не зарезал двухлетнего сына экс-сожительницы, взяли под стражу
Сало лучше, чем сливочное масло: диетолог напомнила о полезных свойствах жирного продукта
Сало лучше, чем сливочное масло: диетолог напомнила о полезных свойствах жирного продукта
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь