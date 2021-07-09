В Челябинской области огнем объяты около 5 тысяч гектаров: пожар добрался до поселков (видео)

Челябинская область (Россия) охвачена масштабными лесными пожарами из-за чего в регионе объявлено режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщается на сайте местного правительства, огонь распространился на территории в около 5 тысяч гектаров.

При этом от МЧС поступили сообщения, что пожар уже добрался до территории поселка Джабык. На его территории расположено 329 домов, а проживает 738 человек. В СМИ пишут, что огонь уже повредил 60 зданий, из которых 40 жилых домов.

В поселке начали проводить эвакуацию, а к тушению пожара привлекли авиацию.

Также существует угроза, что огонь затронет поселки Новокаолинское и Запасное, а также село Париж.

Издание Znak сообщает, что пожары возникли 8 июля вследствие неосторожного обращения с огнем. Прокуратура уже открыла дело.

Такие апокалиптичные кадры сейчас снимают в Челябинской области. Лесные пожары вплотную подошли к четырем населенным пунктам, в поселке Джабык уже загорелись жилые дома. pic.twitter.com/sZe47N0Sje — РБК (@ru_rbc) July 9, 2021

Как сообщалось ранее, недавно масштабные пожары произошли и в Якутии там было обнаружено более 200 очагов возгорания.