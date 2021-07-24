В Одессе автомобиль перевернулся на ходу и полетел на группу пешеходов: видео момента аварии и фото последствий

В Одессе возле детского центра "Молодая гвардия" автомобиль Mitsubishi врезался в два других автомобиля и задел пешеходов.

Фото и видео поделились местные телеграм-каналы.

Отмечается, что ДТП произошло около 18:00. "Мицубиси" двигался на большой скорости в сторону поселка Котовского, но затем начал резко тормозить. Из-за это автомобиль перевернулся и его по инерции понесло в сторону припаркованных неподалеку автомобилей.

При этом задело и стоящих рядом пешеходов.

Отмечается, что в аварии пострадали один ребенок и трое взрослых, включая водителя опрокинувшегося автомобиля. К счастью, обошлось без погибших.

Как сообщалось ранее, в Польше возле города Радомско пьяная женщина на легковушке влетела в микроавтобус с украинцами. В итоге в больнице оказалось семь человек, один из украинцев позже скончался в больнице.