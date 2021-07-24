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В Одессе автомобиль перевернулся на ходу и полетел на группу пешеходов: видео момента аварии и фото последствий

В Одессе автомобиль перевернулся на ходу и полетел на группу пешеходов: видео момента аварии и фото последствий
Обновлено 21:29 Сегодня Телеграф

В Одессе возле детского центра "Молодая гвардия" автомобиль Mitsubishi врезался в два других автомобиля и задел пешеходов. 

Фото и видео поделились местные телеграм-каналы. 

Отмечается, что ДТП произошло около 18:00. "Мицубиси" двигался на большой скорости в сторону поселка Котовского, но затем начал резко тормозить. Из-за это автомобиль перевернулся и его по инерции понесло в сторону припаркованных неподалеку автомобилей. 

При этом задело и стоящих рядом пешеходов. 

 

Отмечается, что в аварии пострадали один ребенок и трое взрослых, включая водителя опрокинувшегося автомобиля. К счастью, обошлось без погибших. 

Как сообщалось ранее, в Польше возле города Радомско пьяная женщина на легковушке влетела в микроавтобус с украинцами. В итоге в больнице оказалось семь человек, один из украинцев позже скончался в больнице. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Одесса, ДТП.
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