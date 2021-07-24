ДТП с украинцами в Польше: один человек скончался в больнице

В Польше неподалеку от города Радомско произошло ДТП с участием пьяной женщины за рулем легковушки и микроавтобуса с гражданами Украины.

Как сообщает посольство Украины в Польше, вследствие происшествия пострадали 7 украинцев.

"В результате ДТП пострадали 7 граждан Украины, которых доставили в медицинские учреждения в Лодзи, Радомско, Петркув-трибунальные и Ченстохове", - говорится в сообщении.

По состоянию на 16:00, одного из пострадавших выписали из больницы.

Станом на 16.00 у медичних закладах перебувають 6 громадян України, 1 громадянина виписано з лікарні. Надається необхідна консульська допомога. Справа перебуває на контролі Посольства, ГКУ у Кракові та Департаменту консульської служби МЗС України. — Ukraine in Poland (@UKRinPL) July 24, 2021

Украинцам предоставляется вся необходимая консульская помощь.

Вместе с тем, советник-посланник посольства Олег Куць сообщил в эфире "Украина 24", что один из пострадавших скончался в больнице от полученных травм.

Как сообщалось ранее, на севере Польши недавно погиб один украинец. По данным полиции, он не справился с управлением на пустой дороге, вылетел на обочину и перевернулся.