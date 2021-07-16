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В Польше украинец погиб в ДТП: авария случилась на прямом участке дороги

В Польше украинец погиб в ДТП: авария случилась на прямом участке дороги
Обновлено 21:27 Сегодня Телеграф kartuzy.info

В Польше на трассе Егертово-Лукув, что в северной части страны, 15 июля произошло ДТП с участием украинца. 

Как сообщает Kartuzy.info, 34-летний водитель Audi не справился с управлением, выехал на правую обочину и перевернулся. 

Происшествие произошло близ села Баби-Дудл около 23:00. Водитель скончался на месте. 

Примечательно, что авария произошла на прямом участке дороги. 

Подробные обстоятельства происшествия выяснят следователи. 

Как сообщалось ранее, 3 июля в Польше возле Тарнува легковой автомобиль Volkswagen столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter, вследствие чего пострадали четверо украинцев

А 6 июля в польское озеро Талты рухнул частный вертолет. Тогда пострадали трое украинцев, в частности одна из женщин получила серьезную травму позвоночника. 

Позже в сети появилось видео крушения, на нем видно, что вертолет мог упасть на катер, но трагедии чудом удалось избежать.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Польша, ДТП.
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