В Польше украинец погиб в ДТП: авария случилась на прямом участке дороги

В Польше на трассе Егертово-Лукув, что в северной части страны, 15 июля произошло ДТП с участием украинца.
Как сообщает Kartuzy.info, 34-летний водитель Audi не справился с управлением, выехал на правую обочину и перевернулся.
Происшествие произошло близ села Баби-Дудл около 23:00. Водитель скончался на месте.
Примечательно, что авария произошла на прямом участке дороги.
Подробные обстоятельства происшествия выяснят следователи.
Как сообщалось ранее, 3 июля в Польше возле Тарнува легковой автомобиль Volkswagen столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter, вследствие чего пострадали четверо украинцев.
А 6 июля в польское озеро Талты рухнул частный вертолет. Тогда пострадали трое украинцев, в частности одна из женщин получила серьезную травму позвоночника.
Позже в сети появилось видео крушения, на нем видно, что вертолет мог упасть на катер, но трагедии чудом удалось избежать.