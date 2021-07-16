В Польше украинец погиб в ДТП: авария случилась на прямом участке дороги

В Польше на трассе Егертово-Лукув, что в северной части страны, 15 июля произошло ДТП с участием украинца.

Как сообщает Kartuzy.info, 34-летний водитель Audi не справился с управлением, выехал на правую обочину и перевернулся.

Происшествие произошло близ села Баби-Дудл около 23:00. Водитель скончался на месте.

Примечательно, что авария произошла на прямом участке дороги.

Подробные обстоятельства происшествия выяснят следователи.

Как сообщалось ранее, 3 июля в Польше возле Тарнува легковой автомобиль Volkswagen столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter, вследствие чего пострадали четверо украинцев.

А 6 июля в польское озеро Талты рухнул частный вертолет. Тогда пострадали трое украинцев, в частности одна из женщин получила серьезную травму позвоночника.

Позже в сети появилось видео крушения, на нем видно, что вертолет мог упасть на катер, но трагедии чудом удалось избежать.