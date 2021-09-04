Автобус на пути из Польши попал в ДТП под Житомиром и загорелся, есть погибший и пострадавшие (фото)

В ДТП попал автобус из Польши "Ченстохова-Мариуполь".

В Житомирской области возле села Стрибожа на трассе "Киев-Чоп" ранним утром произошла трагическая авария пассажирского автобуса Neoplan и автовоза DAF. В результате ДТП около четырех утра погиб один из водителей международного рейса из польского города в Мариуполь, который отдыхал в салоне. Одиннадцать пассажиров пострадали.

Об этом сообщает Национальная полиция области.

После столкновения автобус загорелся.

Горящий автобус из Польши.

Предварительно, водитель международного рейса не выдержал необходимую дистанцию. За рулем был тридцатилетний житель Николаевщины. В автобусе находились 25 пассажиров-украинцев, они успели выбежать из горящего транспорта. Погиб второй водитель автобуса.

Автовоз после аварии

Автовозом управлял сорокалетний житель Запорожья.

По информации полиции после ДТП помощь медиков понадобилась одиннадцати пассажирам. Расследование аварии продолжается. На месте утром работали следователи.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ДТП под Киевом заживо сгорел в легковом авто водитель Фиата. Авария произошла на Гостомельском шоссе.