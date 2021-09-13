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У Туреччині перекинувся автобус з українцями - 50 осіб травмовано, є жертви (фото)

Автор
І. Гамчук
Дата публікації
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Автор
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Автобус врізався у транспорт з учнями і перекинувся Новина оновлена 13 вересня 2021, 11:48
Автобус врізався у транспорт з учнями і перекинувся

Серед постраждалих турецькі школярі та українські туристи.

На південному заході Туреччини у провінції Мугла в понеділок, 13 вересня, перекинувся автобус з українськими туристами — одна людина загинула і ще 49 постраждали.

Про це 13 вересня повідомляє olumhaberi.com.

Аварія сталася рано вранці між турецькими районами Яраш і Гельджюк. Пасажири їхали із Бодрума в Денізлі.

Як пишуть у виданні, автобус зіштовхнувся із мікроавтобусом, який перевозив школярів, і перекинувся. 

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В результаті трагедії загинув водій, котрий віз українських туристів. Відомо, що він врізався у транспорт через раптовий серцевий напад. 

Внаслідок аварії до медичних закладів потрапили сім школярів та їхній водій мікроавтобуса, а також 41 український турист.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 4 вересня у Єгипті перекинувся автобус з людьми - загинули 12 осіб, ще 28 потрапили у лікарню у важкому стані.

Нагадуємо, що 4 вересня під Житомиром сталася аварія з участю пасажирського автобуса, який їхав з Польщі — 11 людей постраждали, одна загинула.

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