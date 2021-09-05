Смертельний рейс в Єгипті: 12 загиблих, 30 поранених в ДТП з автобусом, що їхав з курорту в Каїр (фото, відео)
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У транспорті знаходилося 60 осіб
У суботу, 4 вересня, в Єгипті на автодорозі з Шарм-ель-Шейха в Каїр перекинувся автобус з людьми — померли 12 осіб, ще 28 перебувають у лікарні у важкому стані.
Про це в неділю, 5 вересня, повідомляє видання "Al-Masry Al-Youm".
На момент ДТП в транспорті знаходилося 60 осіб. Рятувальники відразу ж на місці трагедії виявили 8 мертвих людей. Ще 34 пасажирів відвезли до медичних установ, але незабаром чотири людини померли.
Аварія сталася в районі 109 кілометра траси Суец — Каїр.
Після ДТП на місце події приїхали 30 машин швидкої допомоги.
Медики повідомляють, що серед постраждалих багато у важкому стані.
В результаті аварії вони отримали струси мозку, кровотечі, переломи, синці та садна.
У ЗМІ пишуть, що в число поранених і загиблих входять діти.
Як повідомив прессекретар Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, громадян України серед загиблих і постраждалих не було.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в суботу, 4 вересня, в Житомирській області на трасі "Київ-Чоп" автобус з Польщі "Ченстохова-Маріуполь" потрапив у ДТП — загинув один із водіїв, ще 11 пасажирів постраждали.
Нагадуємо, що 4 вересня на Гостомельському шосе біля Києва сталася смертельна ДТП — один з автомобілів спалахнув і вигорів за лічені секунди.
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