На трасі "Київ-Одеса" автобус з хасидами потрапив в ДТП, є загиблий (фото)

Трагедія сталася на шляху в аеропорт.

У Київській області в автоаварію потрапив Мерседес з паломниками-хасидами, які поверталися з Умані після святкування Рош ха-Шана. Одна людина загинула.

Про це повідомляє поліція Київщини.

Автобус хасидів в полі на трасі "Київ-Одеса"

Біля села Чупира на трасі "Київ-Одеса" мікроавтобус "Mercedes Sprinter" з тринадцятьма хасидами врізався в проїжджаючий зустрічний автобус і злетів у кювет на іншій стороні дороги. Попередньо, водія засліпило світло фар з зустрічної смуги.

Автобус з хасидами після ДТП

Загиблий — іноземець, ізраїльтянин 45 років. Інші дванадцять перебуваючих в автобусі пасажирів не травмувалися, також не повідомляється про те, що постраждав водій.

Відомо, що Мерседес прямував до аеропорту Бориспіль.

Місце ДТП на мапі

Місце ДТП на мапі

Трагедія сталася за тридцять хвилин їзди від Білої Церкви близько четвертої ранку дев’ятого вересня.

Юдейський Новий рік Рош ха-Шана традиційно збирає в Умані десятки тисяч паломників-хасидів, які вірять, що поїздка на могилу засновника однієї з релігійних течій принесе їм щастя.

Раніше "Телеграф" писав, що у 2021 очікувався приїзд 50 тисяч паломників, але за оцінками правоохоронців на святкування приїхали близько 29 тисяч. Восьмого вересня урочистості закінчилися, і хасиди повертаються у свої країни та міста.