Умань готовится к приезду хасидов - к празднику Рош га-Шана ожидают до 50 тысяч паломников
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В этом году хасиды посетят могилу духовного лидера Нахмана в Умани.
В 2021 году в Умань Черкасской области на празднование иудейского нового года Рош га-Шана приедут 50 тыс. паломников-хасидов.
Об этом сообщил посол Израиля Михаил Бродский на встрече с министром внутренних дел Денисом Монастырским.
В этом году паломничество состоится в первой декаде сентября.
Как пишет пресс-служба МВД, посол Израиля и украинский министр встретились для того, чтобы обсудить вопрос паломничества брацлавских хасидов в Умань и их безопасности во время перебивания в Украине. Известно, что празднование состоится 6-8 сентября.
По словам Бродского, в Умань приедут не только израильтяне, а и граждане других стран.
"Израильским гражданам установили четкое предписание — пройти тестирование на COVID-19 в аэропорту перед вылетом и после возвращения, а также неуклонно соблюдать санитарные правила, установленные украинским законодательством ", — говорит Монастырский.
Известно, что хасиды посещают именно украинский город Умань, поскольку там расположена могила их духовного лидера Нахмана.
Напоминаем, что в прошлом 2020 году паломничество запретили из-за коронавируса. В 2019 и 2018 годах хасиды посещали Украину, но их было не настолько много, как собирается приехать в этом году. Тогда число паломников составляло приблизительно 30 тыс. человек.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в сентябре прошлого года прибывшие в Умань хасиды устроили погром на могиле Раби Нахмана из-за карантинных ограждений, которые установили для их же безопасности.
Напоминаем, что тогда израильские паломники пытались попасть в Украину через границу с Беларусью.
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