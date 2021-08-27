Умань готується до приїзду хасидів — до свята Рош га-Шана очікують до 50 тисяч паломників

Хасиди відвідають цього року могилу духовного лідера Нахмана в Умані.

У 2021 році в Умань Черкаської області на святкування юдейського нового року Рош га-Шана приїдуть 50 тис. паломників-хасидів.

Про це повідомив посол Ізраїлю Михайло Бродський на зустрічі з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.

Цього року паломництво відбудеться в першій декаді вересня.

Як пише пресслужба МВС, посол Ізраїлю та український міністр зустрілися для того, щоб обговорити питання паломництва брацлавських хасидів до Умані і їх безпеки під час перебивання в Україні. Відомо, що святкування відбудеться 6-8 вересня.

За словами Бродського, в Умань приїдуть не тільки ізраїльтяни, а й громадяни інших країн.

"Ізраїльським громадянам встановили чітке розпорядження — пройти тестування на COVID-19 в аеропорту перед вильотом і після повернення, а також неухильно дотримуватись санітарних правил, встановлених українським законодавством", — говорить Монастирський.

Відомо, що хасиди відвідують саме українське місто Умань, оскільки там розташована могила їхнього духовного лідера Нахмана.

Нагадуємо, що в минулому 2020 року паломництво заборонили через коронавірус. У 2019 і 2018 роках хасиди відвідували Україну, але їх було не настільки багато, як збирається приїхати в цьому році. Тоді число паломників становило приблизно 30 тис. осіб.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у вересні минулого року хасиди влаштували погром на могилі Рабі Нахмана через карантинні обмеження, які встановили для їх же безпеки.

Нагадуємо, що тоді ізраїльські паломники намагалися потрапити в Україну через кордон з Білоруссю.