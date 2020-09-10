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В Умани хасиды снесли карантинные ограждения: видео погрома

В Умани хасиды снесли карантинные ограждения: видео погрома
13:31 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Хасиды устроили погром на могиле Раби Нахмана в Умани.

Прибывшие в Умань хасиды устроили погром на могиле Раби Нахмана из-за карантинных ограждений установленных для их безопасности. Соответствующее видео в четверг, 10 сентября, опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews.

На видео видно, как хасиды расшатывают и сносят защитные ограждения, установленные на могиле Раби Нахмана в Умани. Железные конструкции были размещены, чтобы минимизировать последствия распространения коронавируса.

Тем временем, в фонде Раби Нахмана, который является официальной стороной, представляющей хасидов, заявили, что с нарушителями порядка будет проведена разъяснительная работа и их действия ни в коей мере не отражают отношения движения к законам Украины.

В Умани у шести хасидов-паломников выявили коронавирус

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский заявил, что правительство Израиля потребовало от Украины ввести ограничения для паломников-хасидов, прибывающих в Умань для празднования Рош ха-Шана.

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