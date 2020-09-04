В Умани у шести хасидов-паломников выявили коронавирус

Местные власти призывают паломников проходить тестирование на COVID-19.

В Умани у шести хасидов диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом заявил мэр города Александр Цебрий, передает PavlovskyNews в пятницу, 4 сентября.

В горбольнице есть только 14 коек для больных коронавирусом, а уже лечатся 18 человек. Для размещения зараженных пришлось искать дополнительные возможности.

Цебрий призвал всех паломников проходить тестирование. Все хасиды, которые прибыли в город, должны пройти тестирование на COVID-19 в частных клиниках Умани за свой счет, говорит городской глава и добавляет, что пока с выполнением этого требования проблем нет.

Мэр также отметил, что сейчас все принимаемые в Умани меры позволяют держать ситуацию под контролем и сохранять спокойствие у горожан.

Как сообщалось, в Умани с 15 до 21 сентября 2020 года ужесточат карантин на время паломничества хасидов. Кроме того, в Умани разрабатывают правила карантина для хасидов.

На этой неделе местная полиция перешла на усиленный режим.

Напомним, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране правительство приняло решение продлить карантин до 1 ноября. Карантинное зонирование так же продлят. Также принято решение запретить въезд иностранцам на территорию Украины до 28 сентября.

По состоянию на утро 4 сентября в Украине зарегистрировано 130 951 случаев коронавирусной инфекции СOVID-19. За 3 сентября установлен очередной антирекорд - заболели 2 723 человека.

В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом правительство пересмотрело карантиные зоны и обновило списки.