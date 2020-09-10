Антисемитизм - это яд: Зеленский прокомментировал ограничения для хасидов в Умани

Украина является страной с наименьшим показателем антисемитизма в Восточной Европе и решительно осуждает какие-либо проявления нетерпимости.

Президент Владимир Зеленский заявил, что правительство Израиля потребовало от Украины ввести ограничения для паломников-хасидов, прибывающих в Умань для празднования Рош ха-Шана. Об этом Зеленский рассказал в интервью The Jerusalem Post, передает пресс-служба президента.

"К сожалению, в этом году из-за Covid-19 нам по просьбе Израиля пришлось применять строгую политику по защите безопасности как граждан Украины, так и наших посетителей со всего мира. Мне очень жаль, что это привело к неприятным последствиям для паломников", - сказал Зеленский.

При этом он отметил, что защита здоровья иностранных гостей и украинских граждан остается главным приоритетом во времена пандемии.

"Несмотря на временные меры, принятые для борьбы с Covid-19, посетителям из Израиля и со всего мира всегда будут рады в Украине и в Умани в частности", - сказал Зеленский.

"Мы решительно осуждаем любые антисемитские нападения. Антисемитизм - это яд, которому нет места в Украине. И в этом случае мы столкнулись со многими дезинформационными кампаниями. Мы реагируем на каждый возможный случай проявления агрессии на антисемитическом фоне. Между тем, согласно опросу исследовательского центра Pew в 2018 году, Украина является страной в Восточной Европе с наименьшим показателем антисемитизма. Это обнадеживает, но, очевидно, всегда нужно делать больше, и мы должны и будем оставаться чрезвычайно бдительными", - отметил президент.

Зеленский рассказал, что, имея еврейские корни, сам никогда не был мишенью антисемитских высказываний в Украине – ни во время избирательной кампании, ни после избрания президентом.

По его словам, "украинцам все равно, является их президент евреем, христианином или мусульманином, пока он защищает интересы украинского народа".

Каждый год евреи-хасиды едут осенью в Умань. В городе находится могила цадика (праведника) Нахмана, основателя так называемой брацлавской течения хасидизма, - одна из самых почитаемых святынь и место паломничества для представителей этого течения. Паломники верят, что тот, кто встретит новый год на могиле в Умани, весь год будет счастливым. В 2019 для встречи 5780-го иудейского нового года (Рош ха-Шана) в Умань прибыло более 30 тысяч паломников. В этом году празднование запланировано на 18 сентября.

Как сообщалось, в Умани у шести хасидов диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.