Хасиды прорываются в Украину через Беларусь: на границе полтысячи паломников

ГПСУ задействовала резервы ведомства и организовала взаимодействие с подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии Украины.

Пограничники не планируют пропускать в Украину собравшихся на границе с Беларусью хасидов. Сейчас возле украинской границы со стороны Беларуси продолжаются оставаться около 500 паломников.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, иностранцы продолжают находиться между пунктами пропуска на белорусской территории.

"Прибытие групп иностранцев начали фиксировать вчера после обеда. Они находятся на территории Беларуси. Им было доведено решение правительства, что до 28 сентября действует запрет на въезд иностранцам. Однако мы видим, что даже после разъяснений они не оставляют попытки попасть на территорию Украины", - сообщил Демченко.

Для предотвращения провокаций и попыток незаконного пересечения границы вблизи пункта пропуска "Новые Яриловичи" находятся дополнительные силы погранслужбы, а также полиции и Нацгвардии.

"Ситуация остается контролируемой. Никаких провокаций пока не было зафиксировано", - добавил Демченко.

Каждый год евреи-хасиды едут осенью в Умань. В городе находится могила цадика (праведника) Нахмана, основателя так называемой брацлавской течения хасидизма, - одна из самых почитаемых святынь и место паломничества для представителей этого течения. Паломники верят, что тот, кто встретит новый год на могиле в Умани, весь год будет счастливым. В 2019 для встречи 5780-го иудейского нового года (Рош ха-Шана) в Умань прибыло более 30 тысяч паломников. В этом году празднование запланировано на 18 сентября.

Как сообщалось, в Умани у шести хасидов диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.