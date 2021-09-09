На трассе "Киев-Одесса" автобус с хасидами попал в ДТП, есть погибший (фото)
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Трагедия произошла на пути в аэропорт.
В Киевской области в автоаварию попал Мерседес с паломниками-хасидами, которые возвращались из Умани после празднования Рош ха-Шана. Один человек погиб.
Об этом сообщает полиция Киевщины.
Возле села Чупира на трассе "Киев-Одесса" микроавтобус "Mercedes Sprinter" с тринадцатью хасидами врезался в проезжающий встречный автобус и слетел в кювет на другой стороне дороги. Предварительно, водителя ослепил свет фар со встречной полосы.
Погибший — иностранец, израильтянин 45 лет. Другие двенадцать пребывающих в автобусе пассажиров не травмировались, также не сообщается о том, что пострадал водитель.
Сообщается, что Мерседес направлялся к аэропорту Борисполь.
Трагедия произошла в тридцати минутах езды от Белой Церкви около четырех утра девятого сентября.
Иудейский Новый год Рош ха-Шана традиционно собирает в Умани десятки тысяч паломников-хасидов, которые верят, что поездка на могилу основателя одного из религиозных течений принесет им счастье.
Ранее "Телеграф" писал, что в 2021 ожидался приезд 50 тысяч паломников, но по оценкам правоохранителей на празднование приехали около 29 тысяч. Восьмого сентября торжества закончились, и хасиды возвращаются в свои страны и города.
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