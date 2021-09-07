Мусор, стрельба, и жарка барана на балконе: как проходит празднование Рош ха-Шана в Умани (видео)

Полиция открыла 3 уголовных производства и составила 6 админпротоколов

В город Умань Черкасской области на празднование Рош ха-Шана прибыли уже более 29 тысяч хасидов. Несмотря на то, что улицы города круглосуточно патрулируют сотни правоохранителей, без правонарушений и беспорядков все же не обходится.

Об этом вечером в понедельник, 6 сентября, сообщил заместитель председателя Нацполиции Украины Александр Фацевич.

По его словам, в Умани развернули оперативный штаб, который с 28 августа проводит рейды с целью недопущения правонарушений.

По данным полиции, за время пребывания хасидов в Умани поступило 38 сообщений, по факту которых составили 6 админпротоколов — за нарушение условий пребывания в городе со стороны паломников, мелкое хулиганство, нарушение правил дорожного движения.

Кроме того, было начато 3 уголовных производства. Два из них — за подделку справок о ПЦР-тестах и прав на вождение, еще одно — за сбыт бит, электрошокеров, ножей в Умани.

Между тем, как сообщает "Сегодня", не обошлось в Умани без мелких происшествий. Местная полиция сообщила, что хасиды умудрились пожарить на балконе барана, а еще группа паломников устроила между собой стрельбу из пневматики.

После приезда паломников в Умани стало заметно грязнее. Везде по городу рассыпано кучу мусора, а коммунальщики работают в усиленном режиме.

Как рассказала мэр города Ирина Плетнева, мусоровозы в Умани курсируют каждые полчаса, однако даже при этом квартал хасидов засорен. Только за минувшую ночь вывезли 18 грузовиков мусора.

В Умани коммунальщики работают в усиленном режиме

Ранее "Телеграф" сообщал, как Умань готовится к приезду паломников и какое количество хасидов там ожидают.