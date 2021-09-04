Вже 20 тис. хасидів приїхали в Умань: місцеві скаржаться на безлад (фото, відео)

Загальна кількість паломників має скласти 50 тисяч осіб

В Умань Черкаської області приїхали вже 20 тисяч хасидів, мета яких полягає у відвідуванні могили їхнього духовного лідера Рабі Нахмана і святкування юдейського нового року Рош га-Шана.

Про це в суботу, 4 вересня, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України на сторінці в Facebook.

Цей рік стане вже 5782-им за юдейським календарем, тому хасиди, а саме ізраїльтяни та громадяни інших країн, відвідають українське місто Умань, щоб відсвяткувати Рош га-Шана.

Відбутися це повинно в першій декаді вересня.

Зараз в Україні вже 20 тис. хасидів

Відомо, що загальна кількість хасидів, які прибудуть, має скласти 50 тисяч осіб, але вже зараз в місті їх досить багато.

У мережі з’явилися відео, як на цей момент виглядають вулиці Умані, переповнені прочанами, які дуже голосно шумлять, танцюють, чим турбують місцевих жителів.

Крім того, після приїзду хасидів в місті з’явилися величезні купи сміття, які також обурили жителів.

Жителі Умані скаржаться на появу на вулицях сміття з приїздом хасидів

Паломники привезли з собою гори сміття

Зараз в Умані знаходиться 800 українських і 11 ізраїльських силовиків, які будуть стежити за порядком під час перебування хасидів в Україні.

Відомо, що святкувати новий рік хасиди почнуть увечері 6 вересня 2021. Триватиме це до вечора 8 вересня.

У ЗМІ з’явилася інформація, що ще на початку серпня 2021 року в Україну прибули близько п’яти тисяч паломників, адже минулого року не всі охочі змогли потрапити на Рош ха-Шана через COVID-19.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в минулому 2020 році хасиди влаштували погром на могилі Рабі Нахмана в Умані, оскільки їх обурили карантинні обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу.

Нагадуємо, що тоді уряд Ізраїлю сам попросив Україну ввести обмеження для паломників-хасидів, які прибували в Умані на святкуванні Рош ха-Шана.

Попри це, як мінімум в шести паломників, які приїхали в Україну, виявили коронавірус.