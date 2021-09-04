Уже 20 тыс. хасидов приехали в Умань: местные жалуются на беспорядок (фото, видео)
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Общее количество паломников должно составить 50 тысяч человек
В Умань Черкасской области приехали уже 20 тысяч хасидов, целью которых является посещение могилы их духовного лидера Раби Нахмана и празднование иудейского нового года Рош га-Шана.
Об этом в субботу, 4 сентября, сообщает Министерство внутренних дел на странице в Facebook.
Этот год станет уже 5782-ым по иудейскому календарю, поэтому хасиды, а именно израильтяне и граждане других стран, посетят украинский город Умань, чтобы отпраздновать Рош га-Шана.
Состояться это должно в первой декаде сентября.
Известно, что общее количество прибивших хасидов должно составить 50 тысяч человек, но уже сейчас в городе их достаточно много.
В сети появились видео, как на данный момент выглядят улицы Умани, переполненные паломниками, которые очень громко шумят, танцуют, чем беспокоят местных жителей.
Кроме того, после приезда хасидов в городе появились огромные кучи мусора, которые также возмутили местных.
На данный момент в Умани находится 800 украинских и 11 израильских силовиков, которые будут следить за порядком во время пребывания хасидов в Украине.
Известно, что праздновать новый год хасиды начнут вечером 6 сентября 2021. Продлится это до вечера 8 сентября.
В СМИ появилась информация, что еще в начале августа 2021 года в Украину прибыли около пяти тысяч паломников, ведь в прошлом году не все желающие смогли попасть на Рош ха-Шана из-за COVID-19.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в прошлом 2020 году хасиды устроили погром на могиле Раби Нахмана в Умани, поскольку их возмутили карантинные ограждения, связанные с пандемией коронавируса.
Напоминаем, что тогда правительство Израиля само потребовало Украину ввести ограничения для паломников-хасидов, прибывающих в Умань для празднования Рош ха-Шана.
Несмотря на это, как минимум в шести паломников, приехавших в Украину, обнаружили коронавирус.
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