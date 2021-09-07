"Рейв!" Дискотека хасидов в Умани встревожила сеть (видео)

Двухдневное празднество проходит с 6 по 8 сентября.

В Умани продолжается празднование Рош ха-Шана на которое в Украину прибыли около 29 тысяч паломников-хасидов.

Не всем уманчанам нравится активное празднование — в сети опубликовали видео, на котором хасиды танцуют на улицах. Пользователи Инстаграма отметили, что мужчины на видео, вероятно, находятся под воздействием дурманящих средств.

Также комментаторы отметили, что после себя празднующие оставляют большое количество мусора.

Комментарий пользователя под видео

Видео с танцем хасидов разместили в городском паблике Умани.

Уманчане отмечают, что гости города ведут себя "как свиньи", а городские власти не могу держать их под контролем.

Комментарий пользователя под видео

Про мусор на улицах во время празднования Рош ха-Шана свидетельствуют и другие фото, которые пользователи размещают в соцсети.

Полиция Умани в связи с традиционным паломничеством вышла на круглосуточное патрулирование улиц. За минувшие сутки по вопросам связанным с хасидами в полиции зарегистрировали 13 заявлений и сообщений, а из-за наркотиков завели одно уголовное дело.

Празднование иудейского нового года в Умани продлится до восьмого сентября.

Ранее "Телеграф" писал, что в прошлом году празднование в Украине не разрешили из-за карантина, а в 2019 на паломничество приехали около 30 тысяч хасидов.