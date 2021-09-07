"Рейв!" Дискотека хасидів в Умані стривожила мережу (відео)

Дводенне святкування заплановане з 6 по 8 вересня.

В Умані триває святкування Рош ха-Шана на яке в Україну прибули близько 29 тисяч паломників-хасидів.

Не всім уманцям подобається активне святкування — в мережі опублікували відео, на якому хасиди танцюють на вулицях. Користувачі Інстаграма відзначили, що чоловіки на відео, ймовірно, знаходяться під впливом дурманних засобів.

Також коментатори зазначили, що після себе святкуючі залишають велику кількість сміття.

Коментар користувача під відео

Відео з танцем хасидів розмістили в міському пабліку Умані.

Уманчани відзначають, що гості міста поводяться "як свині", а міська влада не може тримати їх під контролем.

Коментар користувача під відео

Про сміття на вулицях під час святкування Рош ха-Шана свідчать і інші фото, які користувачі розміщують в соцмережі.

Поліція Умані в зв’язку з традиційним паломництвом вийшла на цілодобове патрулювання вулиць. За минулу добу з питань, пов’язаних з хасидами в поліції зареєстрували 13 заяв і повідомлень, а через наркотики завели одну кримінальну справу.

Святкування юдейського нового року в Умані триватиме до восьмого вересня.

Раніше "Телеграф" писав, що минулого року святкування в Україні не дозволили через карантин, а в 2019 на паломництво приїхали близько 30 тисяч хасидів.