Сміття, стрілянина, і смаження барана на балконі: як проходить святкування Рош га-Шана в Умані (відео)

Поліція відкрила 3 кримінальні провадження та склала 6 адмінпротоколів

До міста Умань Черкаської області на святкування Рош га-Шана прибули вже понад 29 тисяч хасидів. Попри те, що вулиці міста цілодобово патрулюють сотні правоохоронців, без правопорушень та безладів все ж не обходиться.

Про це ввечері у понеділок, 6 вересня, повідомив заступник Голови Нацполіції України Олександр Фацевич.

За його словами, в Умані розгорнули оперативний штаб, який з 28 серпня проводить рейди з метою недопущення правопорушень.

За даними поліції, за час перебування хасидів в Умані надійшло 38 повідомлень, за фактом яких склали 6 адмінпротоколів — порушення умов перебування у місті з боку паломників, дрібне хуліганство, порушення правил дорожнього руху.

Крім того, було розпочато 3 кримінальних провадження. Два з них — за підробку довідок про ПЛР-тести та прав на водіння, ще одне — за збут бит, електрошокерів, ножів в Умані.

Тим часом, як повідомляє "Сьогодні", не обійшлося в Умані без пригод. Місцева поліція повідомила, що хасиди примудрилися посмажити на балконі барана, а ще група паломників влаштувала між собою стрілянину з пневматики.

Після приїзду паломників в Умані стало помітно брудніше. Скрізь по місту розсипано купу сміття, а комунальники працюють у посиленому режимі.

Як розповіла мер міста Ірина Плетньова, сміттєвози в умані курсують щопівгодини, однак навіть при цьому квартал хасидів засмічений. Лише за минулу ніч вивезли 18 вантажівок сміття.

В Умані комунальники працюють у посиленому режимі

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Умань готується до приїзду паломників і яку кількість хасидів там очікують.