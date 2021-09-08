Укр

Рош ха-Шан в Умани : в многоэтажке у хасидов произошел пожар (видео)

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
27
Правоохранители обеспечивают порядок на улицах.
Правоохранители обеспечивают порядок на улицах.

Ежегодное паломничество посвящено иудейскому Новому году.

Празднование Рош ха-Шана в Умани продолжается с очередными ЧП. После того как хасиды пытались пожарить на балконе барана произошел пожар в одной из многоэтажек, где они арендовали квартиру.

Видео произошедшего опубликовали в группе Министерства внутренних дел в Facebook.

Правоохранители сообщили, что пожар начался из-за короткого замыкания одного из кондиционеров здания. Всех паломников-хасидов эвакуировали. Полиция Черкасской области перекрыла газ, чтобы не произошел взрыв.

Сотрудникам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям удалось быстро погасить загоревшийся кондиционер.

Окончательную причину пожара устанавливает следствие.

Всего на празднование Рош ха-Шана в город приехали около 29 тысяч паломников, хотя ожидалось в полтора раза больше. Тем не менее при первой молитве в честь наступления 5782-го года по иудейскому календарю собралась толпа, которой едва хватает места на улицах.

Ранее "Телеграф" писал, что празднование иудейского Нового года в Умани Черкасской области продлится с 6 по 8 сентября. Хасиды-паломники устраивают на улицах танцы и беспорядок.

Экс-нардеп Геннадий Москаль
Интервью
Подготовка к зиме провалена, как и вакцинация. Недовольство скоро выплеснется на улицы, - Геннадий Москаль
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Экс-нардеп Геннадий Москаль
Подготовка к зиме провалена, как и вакцинация. Недовольство скоро выплеснется на улицы, - Геннадий Москаль
Дата публикации
Категория
Здание Рейхстага: согласно информации "Spiegel" несколько членов ХДС пытались взыскать долги немецкой компании в Украине.
Скандал в Германии: партия Меркель лоббировала интересы сомнительной компании и выбивала долги у Украины
Дата публикации
Категория
Заседание Кабмина 1 сентября
Чистка Кабмина: "Слуги" определились, кого хотят выкинуть из министерских кресел — слово за Банковой
Дата публикации
Категория
Женщина в маске
С понедельника в Украине вновь введут ограничения из-за COVID-19 — Ляшко
Дата публикации
Категория
Андрей Таран
Источник рассказал, кого из министров точно уволят в ближайшие недели