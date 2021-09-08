Рош ха-Шан в Умани : в многоэтажке у хасидов произошел пожар (видео)

Ежегодное паломничество посвящено иудейскому Новому году.

Празднование Рош ха-Шана в Умани продолжается с очередными ЧП. После того как хасиды пытались пожарить на балконе барана произошел пожар в одной из многоэтажек, где они арендовали квартиру.

Видео произошедшего опубликовали в группе Министерства внутренних дел в Facebook.

Правоохранители сообщили, что пожар начался из-за короткого замыкания одного из кондиционеров здания. Всех паломников-хасидов эвакуировали. Полиция Черкасской области перекрыла газ, чтобы не произошел взрыв.

Сотрудникам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям удалось быстро погасить загоревшийся кондиционер.

Окончательную причину пожара устанавливает следствие.

Всего на празднование Рош ха-Шана в город приехали около 29 тысяч паломников, хотя ожидалось в полтора раза больше. Тем не менее при первой молитве в честь наступления 5782-го года по иудейскому календарю собралась толпа, которой едва хватает места на улицах.

Ранее "Телеграф" писал, что празднование иудейского Нового года в Умани Черкасской области продлится с 6 по 8 сентября. Хасиды-паломники устраивают на улицах танцы и беспорядок.