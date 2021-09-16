Укр

На киевской трассе в Черкасской области сгорел грузовик (видео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Горела кабина водителя. Новость обновлена 16 сентября 2021, 11:28
Горела кабина водителя.

Загорание произошло возле села Софиевка Черкасской области.

На участке трассы Н-08 из Борисполя в Мариуполь в Черкасской области в Золотоношском районе загорелся грузовик с прицепом. Возгорание произошло утром 16 сентября.

Видео произошедшего разместил Телеграм-канал "Киев Оперативный".

Несмотря на усилия пожарных, грузовик выгорел практически дотла. Также огонь повредил прицеп. Как сообщили "Телеграфу" в пресс-службе ГСЧС области, на месте работали спасатели ГСЧС дежурного караула из Золотоноши, а также местная пожарная команда из Гельмязова, Черкасской области, которым удалось потушить возгорание.

Загорание началось с кабины водителя. Спасателям позвонили около 9 утра в четверг. На место выезжали две машины пожарной службы. Про пострадавших и погибших в результате возгорания не сообщается.

Во время тушения движение по трассе было утруднено.

Место пожара на карте
Место пожара на карте

Ранее "Телеграф" писал, что после пожара в киевском костеле Святого Николая украинские бизнесмены собрали деньги на его восстановление, а президент Украины поручил премьер-министру Денису Шмыгалю докладывать о ходе реконструкции ежемесячно. Напомним, кроме здания пострадал орган.

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