На киевской трассе в Черкасской области сгорел грузовик (видео)

Загорание произошло возле села Софиевка Черкасской области.

На участке трассы Н-08 из Борисполя в Мариуполь в Черкасской области в Золотоношском районе загорелся грузовик с прицепом. Возгорание произошло утром 16 сентября.

Видео произошедшего разместил Телеграм-канал "Киев Оперативный".

Несмотря на усилия пожарных, грузовик выгорел практически дотла. Также огонь повредил прицеп. Как сообщили "Телеграфу" в пресс-службе ГСЧС области, на месте работали спасатели ГСЧС дежурного караула из Золотоноши, а также местная пожарная команда из Гельмязова, Черкасской области, которым удалось потушить возгорание.

Загорание началось с кабины водителя. Спасателям позвонили около 9 утра в четверг. На место выезжали две машины пожарной службы. Про пострадавших и погибших в результате возгорания не сообщается.

Во время тушения движение по трассе было утруднено.

Место пожара на карте

Ранее "Телеграф" писал, что после пожара в киевском костеле Святого Николая украинские бизнесмены собрали деньги на его восстановление, а президент Украины поручил премьер-министру Денису Шмыгалю докладывать о ходе реконструкции ежемесячно. Напомним, кроме здания пострадал орган.