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На київській трасі в Черкаській області згоріла вантажівка (відео)

Автор
Галина Михайлова
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Палала кабіна водія.
Палала кабіна водія.

Загоряння сталося біля села Софіївка Черкаської області.

На ділянці траси Н-08 з Борисполя до Маріуполя в Черкаській області в Золотоніському районі загорілася вантажівка з причепом. Займання сталося вранці 16 вересня.

Відео події розмістив телеграм-канал "Київ Оперативний".

Незважаючи на зусилля пожежників, вантажівка вигоріла практично дотла. Також вогонь пошкодив причіп. Як повідомили "Телеграфу" в пресслужбі ДСНС області, на місці працювали рятувальники ДСНС чергового караулу із Золотоноші, а також місцева пожежна команда з Гельмязіва, Черкаської області, яким вдалося погасити займання.

Загоряння почалося з кабіни водія. Рятувальникам подзвонили близько 9 ранку в четвер. На місце виїжджали дві машини пожежної служби. Про постраждалих і загиблих в результаті спалаху не повідомляється.

Під час гасіння рух по трасі був ускалднений.

Місце пожежі на мапі
Місце пожежі на мапі

Раніше "Телеграф" писав, що після пожежі в київському костелі Святого Миколая українські бізнесмени зібрали гроші на його відновлення, а президент України доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю доповідати про хід реконструкції щомісяця. Нагадаємо, крім будівлі постраждав орган.

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