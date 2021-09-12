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П’яний водій влаштував масштабну аварію в Києві: постраждали п’ятеро людей (фото, відео)

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Місце аварії Новина оновлена 12 вересня 2021, 23:26
Місце аварії

Винуватцю ДТП може загрожувати до восьми років в’язниці.

У Києві на Столичному шосе, що в Голосіївському районі, сталося ДТП за участю восьми легкових автомобілів.

Про це інформує пресслужба поліції.

У повідомленні зазначено, що в результаті аварії постраждали п’ятеро людей, включаючи 11-річну дитину.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля "Honda" зіткнувся з зустрічним автомобілем "KIA", після чого їх відкинуло в інші автомобілі.

Перевірка за допомогою драгера показала, що водій "Хонди" знаходився в стані алкогольного сп’яніння. У його крові виявлено 1,7 проміле алкоголю.

Проти нього порушено справу за статтею про водіння в нетверезому стані, якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

ДТП в Голосіївському районі Києва
ДТП в Голосіївському районі Києва
ДТП в Голосіївському районі Києва
ДТП в Голосіївському районі Києва
ДТП в Голосіївському районі Києва
ДТП в Голосіївському районі Києва

Як повідомлялося раніше, в Миколаївській області далекобійник влаштував "розбірки" з водієм маршрутки, яку "підрізав". Однак на допомогу маршрутнику прийшли пасажири, які всім натовпом почали бити водія вантажівки. Зупинити їх вдалося лише поліції.

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