Вступилися за "свого": пасажири побили водія вантажівки, який напав на водія маршрутки (відео)

Напад пасажирів вдалося припинити лише після працівників поліції.

У Миколаєві в суботу, 11 вересня, пасажири маршрутки побили водія вантажівки, який не поділив дорогу з автобусом та "підрізав" його.

Про це в мережі повідомляють очевидці події.

Інцидент трапився на Богоявленському проспекті.

За словами людей, які знаходилися на місці інциденту, водій вантажного автомобіля ледь не створив ДТП, адже "підрізав" автобуса.

Коли той зупинився, то водій фури підійшов до "маршрутчика" і приснув йому в обличчя із газового балончика. Після цього пасажири транспортного засобу вийшли на вулицю і почали бити водія вантажівки.

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Той спробував сховатися в автомобілі, проте це не врятувало його і люди продовжували гамселити водія навіть у кабіні вантажівки.

Врятувати його вдалося завдяки приїзду працівників поліції, котрі розборонили бійку.

В результаті активних дій пасажирів маршрутки постраждала передня частина фури.

Очевидно, водій вантажівки не очікував, що група людей стане на захист "маршрутчика".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Росії медики мали доставити пацієнтку в лікарню, проте побили її прямо у ліфті.

Нагадуємо, що в Києві таксист побив італійку похилого віку і намагався вмовити очевидицю загладити інцидент.