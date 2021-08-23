Медики жорстоко побили пацієнтку прямо в ліфті її будинку (відео 18+)

Російські медики повинні були доставити дівчину в психіатричну лікарню, однак чомусь побили її в ліфті

У російському місті Ярославль місцеві медики забрали пацієнтку і жорстоко побили її в ліфті, в зв’язку з чим розгорівся скандал.

Запис камери відеоспостереження оприлюднили мешканці будинку, де проживає потерпіла, з вимогою покарати горе-санітарів.

На відео видно, як двоє чоловіків заводять пацієнтку, яку повинні доставити в психіатричну клініку, в ліфт її будинку, щоб вивести на вулицю.

Дівчина не хоче їхати, плаче, проте, судячи з запису, не поводиться агресивно. У якийсь момент один з санітарів кілька разів б’є її кулаком по тілу, після чого другий наносить удари по голові.

Місцеві жителі не розуміють, чому так вчинили з їх сусідкою, і вимагають місцевих поліцейських розібратися в ситуації.

Втім, деякі російські користувачі пишуть в соцмережах, що підтримують медиків: мовляв, "не транквілізатор же колоти".

Увага, відео містить кадри з елементами насильства!

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