Медики жестоко избили пациентку прямо в лифте ее дома (видео 18+)

Российские медики должны были доставить девушку в психбольницу, однако зачем-то избили ее в лифте

В российском городе Ярославль местные медики забрали пациентку и жестоко избили ее в лифте, в связи с чем разгорелся скандал.

Запись камеры видеонаблюдения обнародовали жильцы дома, где проживает пострадавшая, с требованием наказать горе-санитаров.

На видео видно, как двое мужчин заводят пациентку, которую должны доставить в психиатрическую клинику, в лифт ее дома, чтобы вывести на улицу.

Девушка не хочет ехать, плачет, однако, судя по записи, не ведет себя агрессивно. В какой-то момент один из санитаров несколько раз бьет ее кулаком по телу, после чего второй наносит удары по голове.

Местные жители не понимают, почему так поступили с их соседкой, и требуют местных полицейских разобраться в ситуации.

Впрочем, некоторые российские пользователи пишут в соцсетях, что поддерживают медиков: дескать, "не транквилизатор же колоть".

Внимание, видео содержит кадры с элементами насилия!

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