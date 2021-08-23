Укр

Медики жестоко избили пациентку прямо в лифте ее дома (видео 18+)

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
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Автор
419
Медики жестоко избили пациентку прямо в лифте ее дома (видео 18+) Новость обновлена 23 августа 2021, 16:23
Кадры с камеры видеонаблюдения

Российские медики должны были доставить девушку в психбольницу, однако зачем-то избили ее в лифте

В российском городе Ярославль местные медики забрали пациентку и жестоко избили ее в лифте, в связи с чем разгорелся скандал.

Запись камеры видеонаблюдения обнародовали жильцы дома, где проживает пострадавшая, с требованием наказать горе-санитаров.

На видео видно, как двое мужчин заводят пациентку, которую должны доставить в психиатрическую клинику, в лифт ее дома, чтобы вывести на улицу.

Девушка не хочет ехать, плачет, однако, судя по записи, не ведет себя агрессивно. В какой-то момент один из санитаров несколько раз бьет ее кулаком по телу, после чего второй наносит удары по голове. 

Местные жители не понимают, почему так поступили с их соседкой, и требуют местных полицейских разобраться в ситуации.

Впрочем, некоторые российские пользователи пишут в соцсетях, что поддерживают медиков: дескать, "не транквилизатор же колоть".

Внимание, видео содержит кадры с элементами насилия!

Как ранее сообщал "Телеграф", в Киеве произошло резонансное убийство — в Днепровском районе сначала избили, а потом застрелили мужчину. Видео для лиц, старше 18-ти.

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