В Киеве средь бела дня избили и застрелили мужчину (фото 18+)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 259
Нападающих пытаются разыскать правоохранители
В Киеве утром в среду, 18 августа, произошло резонансное убийство — в Днепровском районе сначала избили, а потом застрелили мужчину. Нападавшим удалось скрыться.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.
Трагический инцидент произошел около 11:30 утра на улице Новаторов. В полицию позвонили с сообщением, что группа лиц сначала избила прохожего, а потом совершила выстрел в него.
По прибытию правоохранители нашли тело мужчины с многочисленными травмами головы, тела и огнестрельным ранением.
Обстоятельства инцидента на месте выясняют полицейские, следственно-оперативная группа и кинологи.
Местные жители в комментарии ТСН рассказали, что мужчину застрелили в частном секторе, где люди знают друг друга в лицо. По их словам, погибший мужчина здесь не жил. Услышав выстрелы, неравнодушные бросились на помощь пострадавшему и даже пытались его спасти, однако мужчина скончался еще до приезда скорой. Кроме того очевидцы заявили, что правоохранители изъяли с места происшествия гильзы. Вещи потерпевшего — в частности барсетка — остались на месте убийства.
В сети также появилась информация, что это могли быть криминальные бизнес-разборки.
Как сообщили источники "Телеграфа" в правоохранительных органах, погибший мужчина был выходцем из Грузии и уже привлекался к уголовной ответственности по статье о хулиганстве. По предварительным данным, его застрелил грузин.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве жестоко избили танцовщика балета поп-певицы Нади Дорофеевой. После избиения Евгений несколько недель находился в коме и только недавно пришел в себя.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-