В Киеве средь бела дня избили и застрелили мужчину (фото 18+)

Нападающих пытаются разыскать правоохранители

В Киеве утром в среду, 18 августа, произошло резонансное убийство — в Днепровском районе сначала избили, а потом застрелили мужчину. Нападавшим удалось скрыться.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.

Трагический инцидент произошел около 11:30 утра на улице Новаторов. В полицию позвонили с сообщением, что группа лиц сначала избила прохожего, а потом совершила выстрел в него.

По прибытию правоохранители нашли тело мужчины с многочисленными травмами головы, тела и огнестрельным ранением.

Обстоятельства инцидента на месте выясняют полицейские, следственно-оперативная группа и кинологи.

Местные жители в комментарии ТСН рассказали, что мужчину застрелили в частном секторе, где люди знают друг друга в лицо. По их словам, погибший мужчина здесь не жил. Услышав выстрелы, неравнодушные бросились на помощь пострадавшему и даже пытались его спасти, однако мужчина скончался еще до приезда скорой. Кроме того очевидцы заявили, что правоохранители изъяли с места происшествия гильзы. Вещи потерпевшего — в частности барсетка — остались на месте убийства.

В сети также появилась информация, что это могли быть криминальные бизнес-разборки.

Как сообщили источники "Телеграфа" в правоохранительных органах, погибший мужчина был выходцем из Грузии и уже привлекался к уголовной ответственности по статье о хулиганстве. По предварительным данным, его застрелил грузин.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве жестоко избили танцовщика балета поп-певицы Нади Дорофеевой. После избиения Евгений несколько недель находился в коме и только недавно пришел в себя.