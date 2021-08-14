Журналиста избили во время акции Нацкорпуса под стенами ОП

События вокруг акции протеста "Национального корпуса" продолжают развиваться.

Только что стало известно, что неизвестные напали на Александра Кужельного, фотографа издания "Буквы". Александр вел фотосъемку акции протеста, когда неизвестные сбили его с ног и нанесли несколько ударов ногами по корпусу и голове.

Напомним, что у праворадикалов давно не сложилось с симпатией к Кужельному. Ранее, в июле этого года Александр уже подвергался подобным нападениям со стороны агрессивных молодых людей. Так в Киеве возле Шестого апелляционного админсуда, где рассматривалось дело белорусского активиста Алексея Боленкова, представители радикальной молодежи напали на Александра. Корреспондент написал заявление в полицию по факту нападения.

К счастью, известно, что в данный момент жизни Александра ничего не угрожает. Но коллеги Александра обращаются с призывом к общественности распространить эту информацию, чтобы добиться от правоохранителей необходимых действий.

На видео Александр описывает ситуацию, которая с ним произошла.

Ранее "Телеграф" писал о том, что под Харьковом неизвестные напали на дом журналиста.