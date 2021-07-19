Три "коктейля Молотова" во двор: под Харьковом неизвестные напали на дом журналиста (фото)

В Циркунах Харьковской области неизвестные закидали двор журналиста бутылками с горючей смесью.

Об этом сообщает сайт Национальной полиции области.

Чрезвычайное происшествие случилось в ночь на 18 июля. Злоумышленники бросили три бутылки с огнеопасной жидкостью во двор сотрудника информационного агентства.

О случившемся 35-летний журналист уведомил правоохранителей. Полиция Харьковского районного управления начала расследование по 1 части ст. 345-1 криминального кодекса - угроза или насилие в отношении журналиста.

На место инцидента выезжали следователи и оперативники. Эксперты собрали вещественные доказательства.

Злоумышленникам грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Грузии сорвали выступление главы МВД в парламенте из-за оператора погибшего после освещения марша ЛГБТ в Тбилиси.

Также, 11 июля стало известно о смерти украинского журналиста во Франции.