В парламенте Грузии сорвали выступление главы МВД (видео)

В Грузии во время выступления в парламенте главы МВД страны Вахтанга Гомелаури депутаты от оппозиции вышли с фотографиями погибшего журналиста и сорвали выступление главного правоохранителя.

Об этом сообщает в воскресенье Telegram канал NEXTA Live.

5 июля в столице Грузии проходила демонстрация ЛГБТ-сообщества под названием "Марш достоинства". Появилось немало противников данного мероприятия: своё недовольство люди выражали оскорблениями и нападениями на участников марша, а также журналистов, которые его освещали.

Так, противники демонстрации избили Александра Лашкараву – оператора грузинской телекомпании TV Pirveli. Позже, 11 июля, журналист был найден мёртвым у себя дома.

После этого тысячи человек в Тбилиси вышли на протест возле здания парламента.

Сорвавшие же выступление главы МВД Грузии оппозиционеры требуют отставки правительства и наказания виновных в смерти журналиста.