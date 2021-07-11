Тбилиси охвачен протестами после смерти избитого противниками ЛГБТ-марша телеоператора (видео)

В столице Грузии Тбилиси в понедельник, 5 июля, должен был состояться марш ЛГБТ-сообщества, однако из-за нападок радикалов его пришлось отменить. Десятки агрессивно настроенных людей напали на участников марша и на освещавших событие журналистов.

После этого стало известно, что более 10 представителей СМИ были избиты, а телеоператор Лексо Лашкаравы после нападения попал в больницу с переломами костей лица. Позже он скончался.

В воскресенье, 11 июля, возле здания парламента Грузии собрались тысячи протестующих, которые требуют справедливого расследования убийства журналиста отставки правительства и, в частности, премьера Ираклия Гарибашвили.

Кадры с места событий разлетелись по телеграм-каналам.

По данным "Эхо Кавказа", акция была собрана под лозунгом "Система убивает! Выходи за жизнь!". К акции присоединились работники СМИ, правозащитники и местные жители. Некоторые из них вышли в "окровавленной" одежде в знак солидарности с пострадавшими.

Как сообщалось ранее, в Испании учителя биологии отстранили от занятий за то, что тот рассказал детям, что наука признает лишь два пола: мужской и женский.