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Учителя отстранили от работы за рассказ о том, что существует только два пола - мужской и женский

Учителя отстранили от работы за рассказ о том, что существует только два пола - мужской и женский
Обновлено 16:34 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В Испании учителя биологии отстранили от занятий за то, что тот рассказал детям, что наука признает лишь два пола: мужской и женский. Кроме того, ему снизили зарплату на 600 евро. 

Как сообщает польское издание PAP со ссылкой на комментарий адвоката учителя Полонии Кастелланос, ситуация произошла в государственной средней школе в Алькала-де-Энарес недалеко от Мадрида. 

"Это как если бы меня наказали за высказывание, что Земля круглая", - сказал учитель Хесус Луис Бэррон Лопес после происшествия. 

Примечательно, что сам Бэррон Лопес оказался членом ассоциации "Христианские юристы", которая после такого подала в суд на директора школы. 

На это обратил внимание украинский философ Андрей Баумейстер. 

"Ещё одна жертва современной тоталитарной идеологии нашего времени", - написал он. 

Он указал на то, что учителя отстранили за "гомофобские, расистские и патриархальные высказывания" и обратил внимание на синонимический ряд.

"Так утверждают себя новые ценности. Тоталитарно. Безжалостно. Агрессивно. И заметьте, разумеется во имя гуманизма, толерантности и взаимоуважения", - подчеркнул Баумейстер. 

Его высказывание поддержали и другие пользователи сети. 

Напомним, в Грузии отменили марш ЛГБТ из-за нападения на участников акции и журналистов.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Испания, Школа.
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