Учителя отстранили от работы за рассказ о том, что существует только два пола - мужской и женский

В Испании учителя биологии отстранили от занятий за то, что тот рассказал детям, что наука признает лишь два пола: мужской и женский. Кроме того, ему снизили зарплату на 600 евро.

Как сообщает польское издание PAP со ссылкой на комментарий адвоката учителя Полонии Кастелланос, ситуация произошла в государственной средней школе в Алькала-де-Энарес недалеко от Мадрида.

"Это как если бы меня наказали за высказывание, что Земля круглая", - сказал учитель Хесус Луис Бэррон Лопес после происшествия.

Примечательно, что сам Бэррон Лопес оказался членом ассоциации "Христианские юристы", которая после такого подала в суд на директора школы.

На это обратил внимание украинский философ Андрей Баумейстер.

"Ещё одна жертва современной тоталитарной идеологии нашего времени", - написал он.

Он указал на то, что учителя отстранили за "гомофобские, расистские и патриархальные высказывания" и обратил внимание на синонимический ряд.

"Так утверждают себя новые ценности. Тоталитарно. Безжалостно. Агрессивно. И заметьте, разумеется во имя гуманизма, толерантности и взаимоуважения", - подчеркнул Баумейстер.

Его высказывание поддержали и другие пользователи сети.

Напомним, в Грузии отменили марш ЛГБТ из-за нападения на участников акции и журналистов.