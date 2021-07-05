На глазах у копов избиты десятки журналистов: в Грузии отменили ЛГБТК-марш

Марш достоинства ЛГБТК-организаций, который должен был пройти впонедельник, 5 июля, в грузинской столице, Тбилиси, отменили после нападений на участников и журналистов.

"Учитывая сегодняшние события, мы не ожидаем, что МВД адекватно выполнит свой долг, так как мы видим, что они не реагируют на насилие перед глазами, а огромная волна ненависти, которую мы наблюдаем прямо сейчас, вдохновлена и поддержана правительством и патрулем. ...От имени Tbilisi Pride хотим сообщить, что марш чести за солидарность сегодня не проходит", — говорится в сообщении.

Организаторы подчеркнули, что не могут рисковать безопасностью участников и "выйти на улицу, полную насилия, поддержанного правительством, патриархатом и пророссийскими силами".

Днем в понедельник, 5 июля, грузинские СМИ сообщили, что несколько десятков радикально настроенных людей собрались у офиса, где находились организаторы Марша достоинства. По данным грузинской службы "Радио Свобода", в результате нападения пострадали более десяти журналистов. Радикалы также сняли флаг Евросоюза у здания парламента Грузии и разобрали палатки оппозиционеров.

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