В России разгорелся очередной скандал: местная розничная сеть супермаркетов и собственная торговая марка продуктов, позиционируемых как продукты для здорового питания "Вкусвилл" выпустил статью о веганстве, в которой рассказывалось об однополой паре. Однако вскоре компания заменила ее на другую – с извинениями.

Об этом сообщает Twitter-акканунт "Двач".

Так, ранее в разделе "Рецепты семейного счастья" на сайте "ВкусВилла" вышла статья с рассказом о веганстве, безотходном потреблении и поддержке членов квир-сообщества. Авторы писали, что "не рассказать о реальных семьях наших покупателей будет лицемерием".

После публикации торговая сеть подверглась критике, многие пользователи призывали бойкотировать "ВкусВилл", при этом другие хвалили компанию за смелость.

Уже в воскресенье, 4 июля, "ВкусВилл" извинился за рекламу с ЛГБТ-семьей и удалил статью со своего сайта.

В настоящее время по ссылке, где находился вызвавший скандал материал, который, как указывается в релизе торговой сети, "больно задел чувства большинства покупателей", опубликовано пояснение, а на месте фотографии ЛГБТ-семьи появился снимок гетеросексуальной пары с их тремя дочками.

В компании заявили, что публикацию охарактеризовали как "ошибку, ставшую проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников".

"Цель нашей компании — дать возможность нашим покупателям ежедневно получать свежие и вкусные продукты, а не публиковать статьи, которые являются отражением каких-либо политических или социальных взглядов. Никоим образом мы не хотели стать источником раздора и ненависти", — говорится в заявлении.

В конце релиза также можно увидеть список сотрудников от основателя до территориальных управляющих, которые приносят извинения.

Как сообщалось,в середине июня российская пропагандистка Ольга Скабеева вновь высказалась о "батальонах геев", якобы отправленных на Донбасс президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Джо Байденом.