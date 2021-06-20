Скабеева вновь заговорила о "батальонах геев", отправленных Зеленским и Байденом на Донбасс (видео)

Российская пропагандистка Ольга Скабеева вновь высказалась о "батальонах геев", якобы отправленных на Донбасс президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Джо Байденом.

Об этом она заявила в интервью журналисту Шарий.нет.

Она назвала жителей Донбасса "русскими людьми, которых идут оккупировать геи". При этом, изначально она оговорилась, назвав их "русскими геями", но быстро исправила себя.

"Вы знали, что в ВСУ есть целые подразделения гомосексуалистов", - спросила она ведущего.

Также ей не было понятно, почему "бандеровцы сами притопали на Донбасс, так еще и привели туда геев".

В сети впрочем к ее заявлению отнеслись с иронией. Многие были удивлены, как она сама верит в то, что говорит, так и тем, что находятся люди, которые воспринимают подобные заявления за чистую монету.

Стоит отметить, что в сети ранее и вправду ходили слухи о том, что в ВСУ якобы формируют ЛГБТ-подразделения.

Однако в Генштабе позже назвали подобные заявления фейками, запущенными с целью дискредитации ВСУ.

Как сообщалось ранее, Скабеева обнаружила в украинской форме к Евро-2020 "военную хитрость" и "бандеровское заклинание".