"Разгоняют зраду": в Генштабе ответили о якобы создании ЛГБТ-подразделений

Информация о якобы создании подразделения Вооруженных сил Украины из членов ЛГБТ+ сообщества, а также сторонников их идеологии, являются фейком, направленным на попытку внести в украинское общество раздор и внушить ощущение предательства (укр. зрада).

Об этом заявил представитель Генштаба ВСУ полковник Богдан Сеник, сообщает "24 канал".

"Такие вещи создают специально для разгона зрады. А некоторые распространяют эту ахинею с целью дискредитации украинской армии и Вооруженных сил", – подчеркнул Сеник.

Он обратил внимание на российское происхождение сообщества "Военные ЛГБТ и наши союзники" в соцсети Facebook, откуда и пошла данная информация – Москва, Россия.

Сеник также выразил мнение, что продуцирующими такую информацию сообществами должны заниматься компетентные органы, и именно они должны выяснить, что за люди за этим стоят.

"Мы только имели возможность посмотреть поверхностно. Но сразу поняли, с кем имеем дело", – подытожил Сеник.

Как сообщалось, ранее в "Укрпоштк" заявили о планах выпустить 23 февраля марку, посвященную Сухопутным войскам Вооруженных сил Украины .

Тогда этими планами возмутились в Минобороны Украины, и высказали категорический протест, обосновав это празднованием Дня защитника Отечества в России, которая является страной-агрессором.