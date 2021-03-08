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"Разгоняют зраду": в Генштабе ответили о якобы создании ЛГБТ-подразделений

"Разгоняют зраду": в Генштабе ответили о якобы создании ЛГБТ-подразделений
Обновлено 08:07 Сегодня Телеграф

Информация о якобы создании подразделения Вооруженных сил Украины из членов ЛГБТ+ сообщества, а также сторонников их идеологии, являются фейком, направленным на попытку внести в украинское общество раздор и внушить ощущение предательства  (укр. зрада).

Об этом заявил представитель Генштаба ВСУ полковник Богдан Сеник, сообщает "24 канал".

"Такие вещи создают специально для разгона зрады. А некоторые распространяют эту ахинею с целью дискредитации украинской армии и Вооруженных сил", – подчеркнул Сеник.

Он обратил внимание на российское происхождение сообщества "Военные ЛГБТ и наши союзники" в соцсети Facebook, откуда и пошла данная информация – Москва, Россия.

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Сеник также выразил мнение, что продуцирующими такую информацию сообществами должны заниматься компетентные органы, и именно они должны выяснить, что за люди за этим стоят.

"Мы только имели возможность посмотреть поверхностно. Но сразу поняли, с кем имеем дело", – подытожил Сеник.

Как сообщалось, ранее в "Укрпоштк" заявили о планах выпустить 23 февраля марку, посвященную Сухопутным войскам Вооруженных сил Украины .

Тогда этими планами возмутились в Минобороны Украины, и высказали категорический протест, обосновав это празднованием Дня защитника Отечества в России, которая является страной-агрессором.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

ЛГБТ, ВСУ, Фэйк, Богдан Сеник, Подразделение.
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