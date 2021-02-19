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В Украине разгорелся скандал из-за марок "Укрпочты" на день армии России: подробности

В Украине разгорелся скандал из-за марок "Укрпочты" на день армии России: подробности
Обновлено 08:32 Сегодня Телеграф

"Укрпочта" решила 23 февраля запустить марку, посвященную украинской армии, но в Минобороны высказали категорический протест, обосновав это празднованием Дня защитника Отечества в России, которая является страной-агрессором.

Об этом говорится в соответствующем заявлении Минобороны.

"Недавно "Укрпочта" анонсировала презентацию и погашение вышеупомянутых почтовых марок 23 февраля, датой, ассоциируется с преступным коммунистическим режимом и днем защитника страны-агрессора Российской Федерации. Это решение руководства "Укрпочты" не согласовывалось с Минобороны и Вооруженных Сил Украины", - говорится в заявлении.

В Минобороны уверены, что "23 февраля" связано с кровавым террором начале 20 века и современной агрессией РФ против Украины.

В свою очередь,  гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский на своей странице в Facebook заявил, что обозначив эту дату, он хотел привлечь большее внимания к выпуску марок, посвященных героям Небесной Сотни, о которых в другом случае никто бы не вспомнил.

"Я действительно хотел привлечь внимание к нашей армии, и понимал, что запуск в любую другую дату будет не замечен. Эксперимент удался на 100%. Троллинг к сожалению поняли не все. Но я достиг цели - и внимание к выпуску марок, посвященных и нашей армии и Небесной Сотни будет", - объяснил свою позицию он.

Позже Смелянский уточнил, что выпуск марки предварительно перенесли на 14 марта – День добровольца.

Как сообщал "Телеграф", ранее Черноморская таможня выпустила необычный календарь на 2021 год по мотивам фильма "Джентльмены" с участием известного американского актера Мэттью Макконахи.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Минобороны, Укрпочта, Скандалы, Марки.
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