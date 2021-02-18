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Четверг, 18.02.2021
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"А где сцена с телефоном и свиньей?" Пародия "Джентльменов" украинскими таможенниками повеселила сеть

"А где сцена с телефоном и свиньей?" Пародия "Джентльменов" украинскими таможенниками повеселила сеть
Обновлено 19:50 Сегодня Телеграф

Черноморская таможня выпустила необычный календарь на 2021 год по мотивам фильма "Джентльмены" с участием известного американского актера Мэттью Макконахи.

Фото календаря показал на своей странице в Facebook активист Роман Синицын.

"Нормальный мерч от таможенников, и сами таможенники, за свои деньги. То есть за наши деньги", - написал он, попросив комментаторов продать ему один экземпляр такого календаря в офис.

Календарь состоит из пародий на сцены из фильма "Джентльмены", в которых снялись сами работники таможни.

"Сраный стыд. Альбомчики в стиле выпускников академии ФСБ. Пестики, пафос, мафия, гелики, штукатуренные телки, вывернутые жопами на фоне Лексусов. Межигорье в головах. Тотальная деградация", "И что важно Одесочка на уровне мифологии это культивирует и этим гордиться. Соньками, Бенями и т.п. Они же себя представляют успешными бизнесменами. В этом Клиника. В абсолютно извращённой идентификации", "Та ладно))) То есть таможенники представляют себя "джентельменами" которые барыжат коноплей?)))", "А где сцена с телефоном и свиньей?" – комментируют календарь в комментариях.

Календарь таможенников

Календарь таможенников

Календарь таможенников

Календарь таможенников

Как сообщал "Телеграф", ранее пожарные Австралии снялись для нового "горячего" календаря на 2021 год.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 176

Все по теме:

Таможенники, Календарь 2021, Черноморская таможня, календари.
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