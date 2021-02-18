"А где сцена с телефоном и свиньей?" Пародия "Джентльменов" украинскими таможенниками повеселила сеть

Черноморская таможня выпустила необычный календарь на 2021 год по мотивам фильма "Джентльмены" с участием известного американского актера Мэттью Макконахи.

Фото календаря показал на своей странице в Facebook активист Роман Синицын.

"Нормальный мерч от таможенников, и сами таможенники, за свои деньги. То есть за наши деньги", - написал он, попросив комментаторов продать ему один экземпляр такого календаря в офис.

Календарь состоит из пародий на сцены из фильма "Джентльмены", в которых снялись сами работники таможни.

"Сраный стыд. Альбомчики в стиле выпускников академии ФСБ. Пестики, пафос, мафия, гелики, штукатуренные телки, вывернутые жопами на фоне Лексусов. Межигорье в головах. Тотальная деградация", "И что важно Одесочка на уровне мифологии это культивирует и этим гордиться. Соньками, Бенями и т.п. Они же себя представляют успешными бизнесменами. В этом Клиника. В абсолютно извращённой идентификации", "Та ладно))) То есть таможенники представляют себя "джентельменами" которые барыжат коноплей?)))", "А где сцена с телефоном и свиньей?" – комментируют календарь в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", ранее пожарные Австралии снялись для нового "горячего" календаря на 2021 год.