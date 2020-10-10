Пожарные Австралии снялись для нового "горячего" календаря на 2021 год (Фото, Видео)

Австралийские пожарные выпустят новый календарь, посвященный защите живой природы.

В этом году пожарные Австралии выпускают шесть новых благотворительных календарей Aus Firefighter Calendar с целью поддержки небольших благотворительных организаций, которые занимаются спасением и терапией местных австралийских животных.

На новых фото мы сможем увидеть всевозможных животных - от милых котят и щенков до кенгуру и коал.

View this post on Instagram A post shared by Aus Firefighter Calendar (@australianfirefighterscalendar) on Jun 18, 2020 at 2:33am PDT

Отметим, австралийский календарь пожарных стал традицией на протяжении последних 27 лет. С 1993 года пожарные из городских, сельских и корпоративных служб, а также армии и авиации Австралии принимают участие в откровенной фотосессии, для популяризации благотворительности и вдохновения людей на занятие спортом.

Тираж издания составляет несколько тысяч и молниеносно раскупается по всему миру. Продажа календарей Aus Firefighter Calendar на 2021 год стартует уже 12 октября этого года.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Австралию спустя 3 тысяч лет вернулись тасманийские дьяволы.