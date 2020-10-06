Тасманийские дьяволы вернулись в Австралию: их не видели там 3 тысячи лет (Видео)

Одиннадцать тасманийских дьяволов были вновь завезены на континентальную Австралию спустя более чем через 3000 лет после того, как они там вымерли.

Плотоядные сумчатые были выпущены в заповедник дикой природы площадью 400 гектаровк северу от Сиднея

Об этом говорится в заявлении австралийской неправительственной организации Aussie Ark.

"Через 100 лет мы будем вспоминать этот момент как день, который дал толчок экологическому восстановлению всей страны. Это не только реинтродукция одного из любимых животных Австралии, но и животного, которое восстановит и изменит баланс нашей лесной экологии после столетий опустошения от завезенных лисиц, кошек и других агрессивных хищников", - сказал Тим Фолкнер, президент Aussie Ark.

Тасманийские дьяволы вымерли на материке после того, как туда завезли динго. До настоящего времени их ареал обитания был ограничен островом Тасмания.

Тем не менее, их численность серьезно пострадала от заразной формы рака, известной как DFTD. От нее погибло около 90% всей популяции этих животных.

В настоящее время на Тасмании осталось всего 25 тысяч диких дьяволов.

Тасманийские дьяволы - крупнейшие в мире хищные сумчатые животные и местные хищники. Это означает, что их реинтродукция поможет контролировать популяции диких кошек и лисиц, которые охотятся на другие исчезающие виды. Дьяволы также являются падальщиками, что помогает защитить окружающую среду от болезней.