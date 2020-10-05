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"Выбросы тут ни при чем": в России пытаются опровергнуть экологическую катастрофу на Камчатке

"Выбросы тут ни при чем": в России пытаются опровергнуть экологическую катастрофу на Камчатке
Обновлено 16:49 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com
В РФ на Камчатке заметили признаки экологической катастрофы, пользователи сети поделились доказательствами, выложив фото и видео с места загрязнения.

Об этом сообщили в 2ch.hk.

По заявлениям пользователей сети, доказательства "экологической катастрофы на Камчатке" таковы:

Свидетельства серферов об ухудшении самочувствия

Жалобы на ожоги первой степени глаз, проблемы с дыханием и общее ухудшение самочувствия серферов скорее всего являются правдой. Но эти проблемы могут быть вызваны массой причин – цветение водорослей, извержение подземного вулкана (их в этих местах множество), сброс отходов с танкера, или что-либо ещё. 

Фотографии с мертвыми морскими обитателями на Халкатырском пляже

Живущих у моря людей такими фотографиями сложно удивить. Каждый серьёзный шторм выбрасывает на берег дохлых обитателей глубин. Спектр возможных жертв при этом весьма широк – от моллюсков до касаток. 

Сами по себе такие фотографии не свидетельствуют ни о какой "катастрофе" или вообще о значимой экологической проблеме.

Ситуацию несколько ухудшает то, что администрация губернатора впала в панику и поручила ночью убрать пляж от мусора. Теперь показать и доказать, сколько там реально было "жертв катастрофы" уже не получится. 

Видео "нефтяного пятна у берегов Камчатки" 

Данное видео опубликовал Юрий Дудь 4 октября с текстом "на видосах Камчатка прямо сейчас".

Источник видео не указан, дата съемки и место съемки также остаются неизвестными.

Видео снимали с вертолета, поэтому вряд ли его снимали серферы – у них своего вертолета нет

Фотография устья реки Налычева, вода из которой якобы отравила океан

река Налычева

Данная фотография опубликована "Гринписом" и во множестве разных версий разошлась по соцсетям и СМИ. Её используют в качестве доказательства "экологической катастрофы на Камчатке". Гринпис, журналисты и лидеры мнений пишут о "военном полигоне выше по течению реки", "захоронениях отходов", "ядовитой воде", и так далее. Якобы именно вода из этой реки отравила океан.

Но сама по себе фотография вовсе не означает ничего страшного. Вода из реки Налычева имеет другую плотность и температуру, нежели морская вода. Поэтому она контрастирует по цвету с морской водой. Особенно хорошо это заметно после сильных дождей. И уж совсем прекрасно заметно, если немного поработать над снимком в фотошопе.

Указанное выше фото сделано 9 сентября 2020 года спутником Sentinel 2, принадлежащим Европейскому космическому агентству".

Вот как выглядят его оригинал и если подкрутить ползунки для драматичности.

оригинал река Налычева

Также сообщалось, что в результате сильных дождей в горном регионе, охватывающем Францию и Италию, погибли два человека и по меньшей мере 24 пропали без вести.

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Камчатка, РФ, Катастрофа.

Автор:

Телеграф
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