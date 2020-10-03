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Италию и Францию накрыли масштабные наводнения: десятки пропавших без вести (видео)

Италию и Францию накрыли масштабные наводнения: десятки пропавших без вести (видео)
Обновлено 22:33 Сегодня Телеграф AP Фото: Твиттер
В результате сильных дождей в горном регионе, охватывающем Францию и Италию, погибли два человека и по меньшей мере 24 пропали без вести.

Шторм, который за ночь прошел через юго-восток Франции, а затем и север Италии, вызвал сильное наводнение по обе стороны границы, разрушив мосты, заблокировав дороги и изолировав общины. 

В Италии во время спасательной операции в горном северном районе Валь-д’Аоста погиб пожарный. Еще одно тело было найдено в провинции Верчелли. 

По данным органов гражданской защиты, в Италии в общей сложности пропали без вести 16 человек, все, кроме одного, путешествовали на автомобилях по высокогорному перевалу Коль-де-Тенд между Францией и Италией.

За ночь количество осадков достигло шестидесятилетнего рекорда, за 24 часа выпало 630 миллиметров осадков.

 

На другой стороне границы, на юго-востоке Франции, в гористой местности, окружающей город Ницца, выпало почти годовое количество осадков менее чем за 12 часов. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил о том, что были разрушены или серьезно повреждены более 100 домов.

Национальное метеорологическое агентство Франции Meteo France сообщило, что в некоторых районах было зафиксировано до 500 миллиметров осадков.

В пятницу все школы в регионе были закрыты. Местные власти призвали людей оставаться дома.

В центральной Швейцарии наводнение на реке Ройс привело к закрытию участка шоссе A2 - основного трансальпийского маршрута. Дальше на восток 13 жителей были эвакуированы из своих домов в городе Дисбах из-за наводнения.

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Италия, Наводнение, Франция.

Автор:

Телеграф
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