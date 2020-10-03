Италию и Францию накрыли масштабные наводнения: десятки пропавших без вести (видео)

В результате сильных дождей в горном регионе, охватывающем Францию и Италию, погибли два человека и по меньшей мере 24 пропали без вести.

Шторм, который за ночь прошел через юго-восток Франции, а затем и север Италии, вызвал сильное наводнение по обе стороны границы, разрушив мосты, заблокировав дороги и изолировав общины.

В Италии во время спасательной операции в горном северном районе Валь-д’Аоста погиб пожарный. Еще одно тело было найдено в провинции Верчелли.

По данным органов гражданской защиты, в Италии в общей сложности пропали без вести 16 человек, все, кроме одного, путешествовали на автомобилях по высокогорному перевалу Коль-де-Тенд между Францией и Италией.

За ночь количество осадков достигло шестидесятилетнего рекорда, за 24 часа выпало 630 миллиметров осадков.

#SevereWeather Terrible floods in the southeast of #France and the north of #Italy. More than 400 mm have been registered in less than 24 hours in some areas Unfortunately, there are fatalities and missing persons. pic.twitter.com/ZJijdEQPo9 — Meteored | YourWeather (@MeteoredUK) October 3, 2020

На другой стороне границы, на юго-востоке Франции, в гористой местности, окружающей город Ницца, выпало почти годовое количество осадков менее чем за 12 часов. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил о том, что были разрушены или серьезно повреждены более 100 домов.

Национальное метеорологическое агентство Франции Meteo France сообщило, что в некоторых районах было зафиксировано до 500 миллиметров осадков.

В пятницу все школы в регионе были закрыты. Местные власти призвали людей оставаться дома.

В центральной Швейцарии наводнение на реке Ройс привело к закрытию участка шоссе A2 - основного трансальпийского маршрута. Дальше на восток 13 жителей были эвакуированы из своих домов в городе Дисбах из-за наводнения.