Италию и Францию накрыли масштабные наводнения: десятки пропавших без вести (видео)

Шторм, который за ночь прошел через юго-восток Франции, а затем и север Италии, вызвал сильное наводнение по обе стороны границы, разрушив мосты, заблокировав дороги и изолировав общины.

В Италии во время спасательной операции в горном северном районе Валь-д’Аоста погиб пожарный. Еще одно тело было найдено в провинции Верчелли.

По данным органов гражданской защиты, в Италии в общей сложности пропали без вести 16 человек, все, кроме одного, путешествовали на автомобилях по высокогорному перевалу Коль-де-Тенд между Францией и Италией.

За ночь количество осадков достигло шестидесятилетнего рекорда, за 24 часа выпало 630 миллиметров осадков.

#SevereWeather Terrible floods in the southeast of #France and the north of #Italy.

More than 400 mm have been registered in less than 24 hours in some areas Unfortunately, there are fatalities and missing persons. pic.twitter.com/ZJijdEQPo9

— Meteored | YourWeather (@MeteoredUK) October 3, 2020